Tschentscher stimmt SPD auf Europa- und Bezirkswahlkampf ein Stand: 09.03.2024 12:20 Uhr Hamburgs SPD hat am Sonnabend einen Leitantrag für die Bezirks- und Europawahl am 9. Juni beschlossen. Im Bürgerhaus Wilhelmsburg stellte sie auch das Motto dafür vor: "Hier für Hamburg". Zum Auftakt stimmte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher die Delegierten auf den Wahlkampf ein.

Das Leben in Hamburg muss bezahlbar bleiben, das sei die zentrale Leitlinie der SPD, betonte der Bürgermeister vor den rund 350 Delegierten. Das helfe besonders Familien und Kindern: "Als Erste in Deutschland haben wir kostenlose Kitaplätze eingeführt. Wir sind das einzige Bundesland, das eine kostenlose Ganztagsbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler an allen Schulen anbietet." Jetzt komme für Schüler die Gratis-Nutzung des Hamburger Verkehrsverbundes dazu.

Bessere Förderung von Wohnungsbau

Für den stockenden Wohnungsbau versprach Tschentscher einen neuen, dritten, Förderweg zugunsten von Normalverdienenden. Andere Parteien würden schimpfen oder Unbezahlbares fordern. Hamburgs SPD aber sei eine Partei der Tat: "Politik besteht nicht nur darin, Haltung zu zeigen oder Ziele zu formulieren. Erfolgreiche Politik besteht darin, dass man Ziele auch erreicht."

Kritik an Unterrichtsausfall und Armut

Zu Beginn des Parteitags in Wilhelmsburg gab es auch vereinzelt Kritik der Delegierten: Die SPD müsse mehr gegen den Unterrichtsausfall und die Armut tun.

