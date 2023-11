SPD-Landesparteitag: Frick soll für Hamburg ins EU-Parlament Stand: 11.11.2023 06:31 Uhr Aussichtsreichste Kandidatin der Hamburger SPD für die Europawahl 2024 ist Laura Frick. Beim Landesparteitag am Freitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg erhielt die 31-Jährige aus Wandsbek rund 53 Prozent der Stimmen.

Frick wird damit den ersten Hamburger Platz auf der Bundesliste der SPD belegen. Sie setzte sich gegen zwei Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Die gut 300 Delegierten johlten bei den Bewerbungsreden zeitweise wie bei einem Fußballspiel, der politische Wettkampf machte offenbar Spaß. Zweiter wurde Danial Ilkhanipour aus dem SPD-Kreis Eimsbüttel mit 28 Prozent der Stimmen vor Irene Appiah aus dem SPD-Kreis Hamburg-Mitte, die 18 Prozent erreichte.

Frick stellt Schwerpunkte vor

Frick stellte in ihrer Bewerbungsrede ihre europapolitischen Ziele vor. Ein höherer Mindestlohn, eine in Europa einheitliche Klimapolitik mit dem Ziel, die Arbeitsplätze zu erhalten, eine menschenwürdige Migrationspolitik, die auch für die Kommunen tragbar ist, und ein klimagerechter Hafen zählen zu ihren Schwerpunkten. Und die 31-Jährige will sich gegen ein Europa der Despoten und Rechtsnationalisten stellen. Hamburg müsse wieder stärker als bislang in Brüssel mitreden, sagte die Referatsleiterin in der Hamburger Wirtschaftsbehörde.

Europawahl am 9. Juni 2024

Die Hamburger SPD ist derzeit nicht direkt im Europäischen Parlament vertreten. Hamburger Belange im Europarlament werden vom Hannoveraner SPD-Abgeordneten Bernd Lange mitvertreten. Die Wahl des Europäischen Parlaments ist in Deutschland am 9. Juni 2024.

Europapolitischer Leitantrag des Vorstands

Nach den Nominierungen wurde der europapolitische Leitantrag des Vorstands angenommen. Darin fordert die Partei, dass die EU-Institutionen eine gemeinsame Strategie zur Förderung der maritimen Wirtschaft erarbeiten. Die großen europäischen Häfen, darunter Hamburg, müssten dabei berücksichtigt werden. Die SPD lobt in dem Antrag die geplante Reform des europäischen Asylsystems. Es heißt allerdings auch, Seenotrettung dürfe nicht kriminalisiert werden und illegale Zurückdrängungen von Menschen seien nicht hinnehmbar.

Hamburger SPD wählt heute Vorstand

Am zweiten Tag des ordentlichen Landesparteitags der Hamburger SPD steht heute die Wahl des Vorstands an. Veränderungen an der Spitze der Partei sind dabei kaum zu erwarten. Nach Vorschlag des amtierenden Vorstands soll das Vorsitzenden-Duo aus Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard und dem vor zwei Jahren zum Co-Vorsitzenden bestimmten Nils Weiland bis 2025 weitermachen und die Partei damit in die nächste Bürgerschaftswahl führen. Gegenkandidaten gibt es nicht, wie die Partei mitteilte. Neu vergeben werden muss der Posten des Schatzmeisters, da Christian Bernzen nach 17 Jahren im Amt auf eine erneute Kandidatur verzichtet, wie es hieß. Eröffnet wird der zweite Tag des Parteitags mit einer Rede von Bürgermeister Peter Tschentscher.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.11.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD