Tschentscher: Schnelle und unkomplizierte Hilfe für Ukrainer Stand: 17.03.2022 18:42 Uhr Bei der Bund-Länder-Runde haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs und -chefinnen am Donnerstag den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine scharf verurteilt. Das sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss auf einer Pressekonferenz.

"Wir appellieren gemeinsam an Russland, die Kampfhandlungen einzustellen und die russische Armee zurückzuziehen", sagte Tschentscher am Nachmittag. Bund und Länder würden gemeinsam eine besondere Verantwortung für die Aufnahme und die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland tragen. "Millionen sind in Europa auf der Flucht, diejenigen, die zu uns kommen, sollen eine gute Unterkunft und Aufnahme erfahren", so Hamburgs Bürgermeister.

Schnelle Registrierung und Umverteilung

Dazu sollen die ankommenden Flüchtlinge schnell und unkompliziert registriert werden. "Der Bund wird die Länder dabei materiell und personell unterstützen", erklärte Tschentscher. Im nächsten Schritt solle dann eine leistungsgerechte Verteilung der Menschen in Deutschland organisiert werden, hier solle der Bund die zentrale Koordination übernehmen. Die Verteilung solle nach dem Königssteiner Schlüssel durchgeführt werden.

Gute und schnelle Integration der Geflüchteten

Man wolle allen Ankommenden die notwendige Hilfe bieten, die es in so einer Situation brauche, das sei eine gute Integration. "Wir wollen deshalb Sprachförderung, aber auch die gute Integration, die gute Aufnahme von Kindern und Jugendlichen in Kitas, Schulen, der jungen Menschen in die Hochschulen organisieren", sagte er. Aber auch Älteren oder Menschen mit Behinderungen, sollen erforderliche Angebote gemacht werden. Dazu gehöre eine gute Gesundheitsversorung, kostenlose Corona-Tests oder auch Impfungen. Die Aufenthaltsgenehmigung, die den Ukrainerinnen und Ukrainern erteilt werden könne, ermögliche zudem eine sofortige Arbeitsaufnahme. Das sei sinnvoll, weil Arbeit die beste Integration sei - die Agenturen für Arbeit würden dabei beratend und vermittelnd tätig werden.

Bund und Länder haben "faire Kostenverteilung" beschlossen

"Es ist Bund und Ländern sehr wichtig gewesen, allen ehren- und hauptamtlichen Helfenden zu danken", sagte Tschentscher. Hilfsorganisationen und private Initiativen hätten einen großen Einsatz geleistet. Der Bund habe darüber hinaus auch den Kommunen gedankt, die hier viel leisten würden. Der Bund bekenne sich darum auch dazu, sich für die Finanzierung mit verantwortlich zu zeigen. Man habe in dem Zusammenhang auch ein Gesamtfinanzierungskonzept beauftragt. "Das heißt, es soll jetzt eine faire Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern stattfinden", so Tschentscher. Etwa der Kosten für Unterbringung, Hilfen zum Lebensunterhalt oder der Kindertagesbetreuung.

Langfristige Lösungen für die Unterbringung

Darüber hinaus sei beschlossen worden, dass Unterbringungsmöglichkeiten unkompliziert aufgebaut werden können. "Wir wollen das in Hamburg ja fortführen. Wir haben schon 6.000 Plätze geschaffen in den vergangenen Wochen", so der Bürgermeister. Da man aber längerfristig mit einem Zustrom rechnen müsse, sei es wichtig neben der akuten Unterbringung auch die langfristigen Perspektiven im Auge zu behalten.

Offiziell 14.000 Menschen in Hamburg angekommen

Ein Sprecher der Hamburger Innenbehörde hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine rund 14.000 Ankünfte von Menschen aus der Ukraine in der Stadt gezählt wurden. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen. Aktuelle Zahlen zur Registrierung der Menschen gab es noch nicht.

