Stand: 14.01.2024 19:36 Uhr Trotz Protest: HSV-Mitglieder stimmen für Arena-Übernahme

Bei der Mitgliederversammlung des Hamburger SV haben die Wahlberechtigten dem Antrag des Präsidiums zur Übernahme und dem Umbau der q.beyond Arena zugestimmt. Der Antrag erhielt am Sonntag eine Zustimmung von 85,3 Prozent. Derzeit wird die Arena in der Nähe des Volksparkstadions unter anderem von Eishockey-Teams, Eiskunstläuferinnen und Eisstockschützen genutzt. Die Arena soll in eine Dreifeldsporthalle umgebaut werden. Die bisherige Eisfläche würde dann verschwinden und stattdessen würden andere Sportarten dort Platz finden. Vor der HSV-Mitgliederversammlung hatten rund 150 Eissportlerinnen und -sportler gegen die Pläne protestiert.

