Stand: 03.02.2024 08:08 Uhr Trecker-Blockade der Köhlbrandbrücke verhindert

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend offenbar eine Blockade der Köhlbrandbrücke verhindert. Dem Lagedienst zufolge hatten sich Landwirte mit ihren Treckern im Hafengebiet versammelt. Bevor sie die Brücke erreichten, wurden sie allerdings von den Einsatzkräften gestoppt. Eine andere Gruppe Landwirte war allerdings in Rahlstedt erfolgreich: Sie blockierten am späten Abend für rund drei Stunden einen Presseverteiler-Betrieb.

