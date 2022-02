Tourismusanalyse: Reiselust kehrt langsam zurück Stand: 15.02.2022 10:00 Uhr Die Reiselust der Deutschen kehrt zurück - wenn auch nur langsam. Jeder zweite Bundesbürger ist im vorigen Jahr verreist, die meisten davon innerhalb Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt die Tourismusanalyse der Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen.

Gut die Hälfte der 3.000 Befragten hat im vorigen Jahr für mindestens fünf Tage die Koffer gepackt, das ist der zweitschlechteste Wert seit der Wiedervereinigung. Aber immerhin waren es mehr als im ersten Corona-Jahr.

Warum viele zu Hause blieben

Die Pandemie war der häufigste Grund dafür, dass jeder Zweite gar nicht in den Urlaub gefahren ist. Aber viele konnten oder wollten sich das Reisen schlichtweg auch gar nicht leisten, sagt Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung.

Bayern im Inland am beliebtesten

Wer aber unterwegs war, fuhr am liebsten nach Bayern, an die Nord- oder an die Ostsee. Neben diesen traditionellen Urlaubszielen waren auch andere Gebiete in Deutschland gefragt: Nordrhein-Westfalen war zum Beispiel beliebter als Kroatien, Frankreich oder Polen. Bei den ausländischen Reisezielen war Spanien das meistgewählte Reiseziel.

Fernreisen im Schnitt elf Tage lang

In die Ferne - etwa nach Asien, Afrika oder in die Karibik - zog es immer noch wenig Menschen. Hier stagnierte der Reisemarkt. Wer wegfuhr, der war wieder etwas länger unterwegs als noch 2020. Im Schnitt waren es elf Tage.

Im Inland war es teurer

Und was kostete der Urlaub? Betrachtet man die durchschnittlichen Tageskosten, war es im Inland mit 99 Euro erstmals teurer als im europäischen Ausland, wo der Schnitt bei 96 Euro lag. Am teuersten waren Urlaube in Skandinavien, Griechenland und Spanien.

