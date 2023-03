Tote nach Schüssen in Hamburg - Polizei spricht von Amoktat Stand: 10.03.2023 01:04 Uhr In Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen erschossen worden, weitere wurden verletzt. Die Polizei stuft die Tat laut Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoktat ein. Die Schüsse fielen demnach bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas.

Bei Polizei und Rettungskräften wurde eine Großlage ausgelöst, laut Innenbehörde sind auch Spezialkräfte im Einsatz. Betroffen sei die Straße Deelböge und Umgebung in den Stadtteilen Groß Borstel, Alsterdorf und Eppendorf. Auch nach Mitternacht kreiste noch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera über den betroffenen Stadtteilen.

Medienberichte: Mindestens sechs Tote und acht Verletzte

Nach Polizeiangaben schossen gegen 21 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einem Gebäude. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", bestätigte ein Sprecher. Nach Medienberichten sind sechs oder sieben Menschen erschossen und mindestens acht weitere Personen verletzt worden. Die Polizei hat noch keine genauen Zahlen zu Todesopfern und Verletzten veröffentlicht. Auch ist unklar, wie viele Menschen zum Tatzeitpunkt insgesamt in dem Gebäude waren und ob sie einen Gottesdienst oder eine Gemeindeversammlung abhielten. Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas war für Donnerstagabend eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften geplant.

Täter möglicherweise unter den Toten

Bei dem Tatort handelt es sich um ein dreistöckiges Gewerbegebäude, das an einer breiten Straße und neben einem Malerbetrieb sowie einer Baustelle mit drei großen Kränen liegt. Nach dem Eintreffen der Beamten am Tatort sei noch ein Schuss gefallen, berichtete die Polizei. Später habe man in einem oberen Stockwerk des Gebäudes eine tödlich verletzte Person gefunden. Es gebe Hinweise darauf, dass es sich dabei um den Täter handeln könnte. Gewissheit gebe es aber noch nicht.

Polizeisprecher Holger Vehren sagte, die Beamten selbst hätten bei dem Einsatz keinen Schuss abgegeben. Nach der Sicherung des Tatorts haben Entschärfer in schwerer Schutzausrüstung das Gebäude betreten. Laut Polizei handelte es sich bei dem Vorgehen um Routine.

Warnung vor lebensbedrohlicher Lage

Anwohnende wurden am Abend gegen 22.30 Uhr per Smartphone vor einer "lebensbedrohlichen Lage" gewarnt, Straßen in der Nähe des Tatorts abgesperrt. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, den abgesperrten Bereich weiträumig zu umfahren. Die Hintergründe der Bluttat sind noch unklar. Es gebe keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv, teilte die Polizei mit und bat darum, keine Gerüchte zu streuen.

Tschentscher bestürzt

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich am späten Abend bestürzt. "Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd", schrieb Tschentscher bei Twitter. "Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe."

