Stand: 06.06.2020 15:09 Uhr - NDR 90,3

Tausende bei Demos gegen Rassismus in Hamburg

Eine Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt auf dem Jungfernstieg ist laut Hamburger Polizei wieder abgesagt worden. Laut einer Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter seien bereits rund 9.000 Menschen im Bereich Jungfernstieg und Gänsemarkt. "Zulässig (zum Schutz vor Corona-Infektionen) waren nur 525 Teilnehmer", schrieb die Polizei Hamburg. "Die Versammlungsleitung hat die Versammlung deshalb nun beendet bzw. sieht von der Durchführung ab."

Demos erinnern an gewaltsamen Tod von George Floyd

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA sollte es heute in Hamburg und in rund 25 anderen deutschen Städten, darunter auch in Niedersachsen, neue Anti-Rassismus-Demonstrationen mit wahrscheinlich mehreren Tausend Teilnehmern geben. Die Veranstalter riefen dazu auf, in schwarzer Kleidung zu erscheinen und der Tat schweigend zu gedenken. Gestern hatten rund 4.500 Menschen vor dem US-Konsulat gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert.

Polizei riegelt Fläche ab

Am Jungfernstieg hatten die Teilnehmenden Plakate dabei, auf denen "Black Lives Matter" geschrieben stand oder "I can't breathe" - die letzten Worte von Georg Floyd. Weil die angemeldete Teilnehmerzahl weit überschritten wurde, hat die Polizei eine abgegrenzte Fläche abgeriegelt und ließ keine weiteren Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Absperrung.

Mit Ansagen durch die Lautsprecheranlage haben die Beamten alle Demonstrantinnen und Demonstraten gebeten, den Mund- und Nasenschutz aufzusetzen. Die meisten befolgen die Anweisung. Gegen 15 Uhr sollte eine zweite Veranstaltung auf dem Rathausmarkt beginnen. Hier rechnete die Hamburger Polizei im Vorfeld mit rund 300 Teilnehmern.

Hamburger Polizei solidarisiert sich mit Protesten

Vor Beginn der Demonstrationen hatte die Hamburger Polizei ihre Solidarität erklärt. "Wir sind an eurer Seite!", twitterte sie vor Beginn der Kundgebungen. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können."

Die Polizei rief alle Teilnehmer auf, die Auflagen wie Abstandsregeln und das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen einzuhalten. Die Polizei erklärte in den Tweets, ihr Auftrag sei es, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren. "Wenn wir entsprechend einschreiten, dann tun wir dies unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status einer Person."

Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt

Der Jungfernstieg und die angrenzenden Straßen sind bis 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Polizei rechnet mit Behinderungen, insbesondere auch auf der Ludwig-Erhard-Straße. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte das Gebiet weiträumig umfahren oder stattdessen öffentliche Verkehrsmittel für den Weg in die Innenstadt nutzen.

Demo gegen Rassismus vor US-Konsulat in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.06.2020 18:00 Uhr In Hamburg haben rund 4.500 Menschen vor dem US-Konsulat gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Trotz Verstößen gegen Corona-Auflagen ließ die Polizei sie gewähren. Kai Salander berichtet.







3,51 bei 39 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

4.500 kamen zum US-Konsulat

In der Hansestadt hatten bereits am Freitag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Statt der angekündigten 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren am Nachmittag etwa 4.500 zum US-Konsulat am Alsterufer gekommen. Trotz Durchsagen der Beamten verstießen Demonstrierende gegen die coronabedingten Auflagen wie Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Nach nur einer halben Stunde wollte die Polizei deshalb die Versammlung auflösen.

Die Demonstrierenden blieben allerdings - und die Polizei ließ sie gewähren. Ein Polizeisprecher sagte NDR 90,3, eine Auflösung der Menschenmassen würde das Infektionsrisiko zusätzlich erhöhen. Erst am späten Nachmittag verließen die Demonstrierenden nach und nach die Veranstaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.06.2020 | 13:00 Uhr