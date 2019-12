Stand: 16.12.2019 13:51 Uhr

Tausende Unterschriften gegen Tierversuchslabor am UKE

Der Verein "Ärzte gegen Tierversuche" hat am Montag gegen das geplante neue Tierversuchslabor am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) protestiert. Mitglieder des Vereins übergaben eine entsprechende Forderung mit mehr als 32.000 Unterschriften an Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne).

Verein fordert Alternativen bei Forschung

Der Verein ist davon überzeugt, dass Medizin auch ohne Tierversuche auskommt. Eine Alternative sei die Forschung an menschlichen Stammzellen. Sie ließen sich im Reagenzglas zu Miniatur-Organen züchten, an denen neue Medikamente getestet werden könnten. Doch anstatt diese Forschung voranzutreiben, setze Hamburg mit dem neuen Tierversuchslabor am UKE auf das alte System. Fast 50.000 Mäuse und fast 3.000 Ratten würden dafür jedes Jahr gebraucht.

Mehr als 32.000 Unterschriften gegen UKE-Tierversuchslabor NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 16.12.2019 13:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Der Verein "Ärzte gegen Tierversuche" hat in Hamburg gegen das geplante neue Tierversuchslabor am UKE protestiert und mehr als 32.000 Unterschriften übergeben. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







3 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

UKE will Tierversuche möglichst vermeiden

Das UKE sieht das anders. Erst kürzlich hatte die Universitätsklinik erklärt, dass sie auf Tierversuche noch nicht verzichten könne - aber das Ziel verfolge, sie zu vermeiden. Deshalb gibt es jetzt dort eine Professur, die alternative Forschungsmethoden entwickeln soll. Die Debatte über Tierversuche war durch Berichte über gequälte Tiere in einem Labor der Hamburger Firma LPT in Mienenbüttel im Kreis Harburg aufgeflammt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.12.2019 | 13:00 Uhr