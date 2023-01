Taucher finden weitere Leichenteile in Wilhelmsburg Stand: 17.01.2023 18:31 Uhr Nach dem Fund von Leichenteilen im Ernst-August-Kanal im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg haben Polizeitaucher die Suche am Dienstag fortgesetzt. Sie holten dabei weitere Tüten mit Leichenteilen aus dem Wasser.

Ein Angler hatte am Sonntag auf Höhe der Brücke Buscher Weg/Vogelhüttendeich eine Tüte aus dem Wasser gezogen, aus der Knochenteile ragten. Die Polizei rückte daraufhin mit Tauchern an und holte mehrere mit menschlichen Überresten gefüllte Beutel aus dem Kanal. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um Körperteile eines einzigen Menschen handeln. Ein Großteil des Körpers sei inzwischen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Offenbar Leichenteile einer Frau

Zur Identität der Leiche oder zur Todesursache machte er keine Angaben. Nach Informationen des Hamburg Journals im NDR Fernsehen könnte es sich um die Überreste einer Frau handeln, die schon länger im Wasser lagen. Auch ein Damenschuh wurde gefunden. Die Leichenteile werden im Institut für Rechtsmedizin obduziert. Mittels DNA- oder Zahnproben wollen die Ermittlerinnen und Ermittler die Identität der Leiche klären. Die Mordkommission durchforstet auch die Datenbanken der Polizei und gleicht den Fund mit Vermisstenfällen ab.

AUDIO: Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Hamburger Kanal (1 Min) Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Hamburger Kanal (1 Min)

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die am Fundort der Leichenteile verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zusammenhang mit dem Fall "Rosa"?

Eine Polizeisprecherin sagte dem Hamburg Journal am Montag, dass die Ermittlerinnen und Ermittler sich nun auch den Fall "Rosa" nochmal genauer ansehen würden. Dabei ging es um eine Prostituierte, die in St. Georg gearbeitet hatte. Sie war im Sommer 2017 getötet und ihr Körper zerstückelt worden. In den folgenden Wochen waren immer wieder Leichenteile verstreut in der Elbe und im Goldbekkanal entdeckt worden. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Einen erkennbaren Zusammenhang mit dem Fund der Leichenteile in Wilhelmsburg gibt es nach Angaben der Polizei bislang jedoch nicht.

Weitere Informationen Angler findet Leichenteile in Wilhelmsburg: Zeugen gesucht Die Hamburger Polizei vermutet, dass es sich um Körperteile eines einzelnen Menschen handelt. Sie sollen sich schon länger im Wasser befunden haben. (16.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.01.2023 | 18:00 Uhr