Erinnerungstafel für Jan Fedder am Michel

An den Hamburger Schauspieler Jan Fedder wird nun mit einer Gedenktafel am Michel erinnert. Die Tafel ist am Freitagnachmittag auf dem Kirchplatz verlegt worden. Fedder war am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren verstorben. Dieser sei "ein Kind des Michel" gewesen, erklärte Hauptpastor Alexander Röder. "Taufe, Konfirmation, Hochzeit und seine Trauerfeier haben hier stattgefunden. Deshalb erinnern wir an ihn mit einer eigenen Michel-Tafel."

Fedders Tafel neben der von Helmut Schmidt

Fedders Tafel wurde neben der des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt platziert. "Jan hätte das sehr gefallen", erklärte seine Witwe Marion Fedder. "Er war ein großer Bewunderer von Helmut Schmidt. Die beiden waren einzigartig für Hamburg." Die Verlegung fand wegen der geltenden Corona-Bestimmungen nicht öffentlich statt. Sie fand für Fedder außer der Reihe statt.

Weggefährten und Freunde erinnern an Fedder

"Hamburg war Dein Revier, und der Michel war Dein Anker" steht neben dem Konterfei oben auf der Tafel. Unter der Überschrift "Tschüs, Jan Fedder" und seinem Geburts- und Sterbedatum erinnern Freunde und Wegbegleiter an ihn. Auf dem Kirchplatz liegen bereits 201 Michel-Tafeln, auf denen sich mehr als 16.000 Menschen mit ihren Erinnerungen verewigt haben.

Bekannt aus dem "Großstadtrevier"

Jan Fedder war als Polizist Dirk Matthies fast drei Jahrzehnte lang das Gesicht der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier". Er war im Dezember 2019 nach langer Krankheit in seiner Wohnung auf St. Pauli gestorben. Die Trauerfeier fand am 14. Januar, seinem 65. Geburtstag, ebenfalls im Hamburger Michel statt.

Viele Menschen hinterlassen letzten Gruß

Seit der Beisetzung hatten viele Hamburgerinnen und Hamburger dem Schauspieler an dessen Grab auf dem Ohlsdorfer Friedhof die letzte Ehre erwiesen und Blumen und Nachrichten als letzten Gruß hinterlassen. An der Ruhestätte gibt es einen Briefkasten, in den Nachrichten an Fedder und seine Familie geworfen werden können.

