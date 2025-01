Stand: 07.01.2025 08:54 Uhr THW im Einsatz: Regenrückhaltebecken droht in Hamburg zu brechen

Das Technische Hilfswerk (THW) ist seit dem Montagnachmittag in Hamburg-Altona im Dauereinsatz. In einem Kleingartenverein am Försterweg drohte ein Regenrückhaltebecken an den Bahnschienen zu brechen. Seitdem ist das THW damit beschäftigt, 500.000 Liter Wasser abzupumpen. Es wird auf die andere Seite der Bahnschienen geleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.01.2025 | 06:00 Uhr