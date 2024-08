Stand: 23.08.2024 20:59 Uhr Sturmflut: Hamburger Fischmarkt teils überspült

Eine Sturmflut hat den Hamburger Fischmarkt am Freitagabend in Teilen unter Wasser gesetzt. Das Wasser stieg knapp über die Kaikante und reichte bei einigen noch dort geparkten Autos bis zu den Türen. Auch der Sandstrand vor der Strandperle in Övelgönne war betroffen. Von Schäden wurde jedoch nichts bekannt. Zuvor hatte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vor einer Sturmflut im Hamburger Elbegebiet gewarnt.

