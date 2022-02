Sturm in Hamburg: Welle zerstört Frontscheibe einer Hafenfähre Stand: 17.02.2022 13:40 Uhr Der Sturm "Ylenia" hat auf der Elbe für starken Wellengang gesorgt. Offenbar war der zu stark für eine der HADAG-Fähren. Ein Video, das im Internet kursiert, zeigt, wie eine Welle die Frontscheibe zerschlägt.

In dem Video ist der Innenraum der Elbfähre "Tollerort" zu sehen. Starker Wellengang bringt sie zum schwanken. Plötzlich bricht die Frontscheibe und die kalten Fluten der Elbe stürzen in den Innenraum. Ein Fahrgast ganz vorne wird von einer Welle erfasst, die anderen flüchten. Dann endet das Video.

Offenbar niemand schwer verletzt

Laut HADAG-Sprecher Tobias Haack passierte das Unglück am Donnerstagmorgen auf der Linie 68 von Teufelsbrück auf dem Weg zu Airbus. Schwer verletzt wurde offenbar niemand. Die HADAG versucht jetzt Kontakt mit Airbus aufzunehmen, um die Passagiere ausfindig zu machen. Die haben die Fähre nämlich nach dem Unglück alle zu Fuß verlassen können. Außerdem soll untersucht werden, warum das Sicherheitsglas den Fluten nachgegeben hat.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Wegen des starken Unwetters waren vorsorglich nur die großen Fähren auf der Elbe unterwegs. Aktuell liegt die "Tollerort" am Fischmarkt. Dort ist auch die Wasserschutzpolizei im Einsatz. Die Beamten hatten erst am Mittag von dem Zwischenfall erfahren und ermitteln jetzt in dem Fall.

