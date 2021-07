Studiengänge in Hamburg: Nur ein Drittel ohne Numerus Clausus Stand: 01.07.2021 11:11 Uhr Hamburg hat den bundesweit höchsten Anteil zulassungsbeschränkter Studiengänge. Insgesamt 65,2 Prozent aller Studiengänge in der Hansestadt haben einen Numerus Clausus (NC).

Damit steht den Studierenden hier nur gut ein Drittel der Fächer unabhängig von der Abiturnote offen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Berlin und das Saarland mit 65,1 beziehungsweise 63,3 Prozent zulassungsbeschränkter Studiengänge, wie das CHE Centrum für Hochschulentwicklung in Gütersloh ermittelt hat.

Nur bei den Unis deutlich strenger als im Bundesdurchschnitt

Bei den Universitäten der Hansestadt sind den Angaben zufolge 73,6 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt - 3,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Fachhochschulen seien es 42,0 Prozent - minus 4,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bundesweit liegen die Anteile an den Universitäten bei 37 Prozent und bei den Fachhochschulen bei 42 Prozent.

Besonders streng bei Naturwissenschaften

Insbesondere Studiengänge in Mathematik und Naturwissenschaften sind laut der Erhebung in Hamburg mit 88,1 Prozent zulassungsbeschränkt. Danach folgten die Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften mit 50,2 Prozent. In den Ingenieurwissenschaften sowie den Sprach- und Kulturwissenschaften seien mit 49,0 beziehungsweise 46,5 Prozent weniger als Hälfte aller Studiengänge mit einem NC belegt.

