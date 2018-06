Stand: 03.06.2018 17:19 Uhr

Stromausfall: Hamburg Airport stellt Flugbetrieb ein

Ein Stromausfall hat am Sonntag den Hamburger Flughafen lahmgelegt. Der Flugbetrieb wurde für den Rest des Tages eingestellt, wie der Flughafen gegen 16 Uhr über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. "Es ist nicht gelungen den Fehler zu beheben. Der Flughafen Hamburg benötigt redundante Stromversorgung, um einen gesicherten Flugbetrieb durchzuführen."

Das NDR Fernsehen sendet um 20.15 Uhr ein NDR//Aktuell extra zum Thema.

Der Hamburger Flughafen hat den Flugbetrieb wegen eines Stromausfalls für Sonntag eingestellt. Passagiere hatten zuvor stundenlang gewartet. Sie beklagten chaotische Zustände.







Der Flughafen entschuldigte sich in einer zweiten Nachricht bei den Passagieren, Abholern und Angehörigen. Für Informationen und Umbuchungen sollten Reisende sich direkt mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen. Nachdem sich die Nachricht von der endgültigen Einstellung des Flugbetriebes am Sonntag verbreitete, kippte die Stimmung unter den Passagieren am Flughafen.

Passagiere beklagen fehlende Informationen

Seit 10 Uhr steht der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen still. Noch sei ungewiss, wie lange der Stromausfall andauern wird, sagt Flughafensprecherin Katja Bromm.

Die Reisenden hatten zuvor stundenlang gewartet. Vor den Terminals saßen die Menschen auf der Straße. Mitarbeiter des Flughafens und Feuerwehrleute verteilten Wasserflaschen. Niemand konnte einchecken, Koffer nicht aufgegeben werden und die Sicherheitskontrollen waren geschlossen. Die Informationen waren spärlich. Viele Passagiere beklagten chaotische Zustände und fehlende Informationen. Am frühen Nachmittag hatten das Terminal 2 und die Start- und Landebahnen zunächst wieder Strom. Die Maschinen, in denen die Passagiere bereits vor dem Stromausfall an Bord waren, konnten nach und nach abheben. Auch Geschäfte und Restaurants wurden am Nachmittag wieder geöffnet. Terminal 1 blieb aber weiterhin ohne Strom.

Kurzschluss führte zu Stromausfall

Grund für den Stromausfall war ein Kurzschluss, wie eine Sprecherin des Flughafens NDR 90,3 sagte. Bis zum Nachmittag war die Ursache für den Kurzschluss noch nicht gefunden. Flugzeuge, die am Vormittag noch im Anflug auf Hamburg waren, wurden umgeleitet - teilweise nach Hannover und Bremen.

Passagiere mussten Terminals verlassen

Begonnen hatte der Stromausfall zunächst gegen 10 Uhr in Terminal 2, wo die Abfertigung eingestellt wurde. Es bildeten sich lange Schlangen. Die Anzeigetafeln waren schwarz, Gepäckbänder standen still und Schalter waren nicht betriebsbereit. Schließlich wurde das Terminal 2 geräumt. Die Passagiere wurden aufgefordert, Terminal 2 zu verlassen und ins Terminal 1 zu wechseln. Da aber auch dort die Klimaanlage ausfiel, wurden die Passagiere gebeten, aus Sicherheitsgründen auch das Terminal 1 zu verlassen.

Die Polizei hatte auch die Zufahrten zum Airport abgeriegelt, weil sich Hunderte Passagiere vor dem Gebäude aufhielten. "Wir raten aktuell von einer Anreise zum Flughafen ab", twitterte der Flughafen bereits am Nachmittag.

Der Airport in Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren pro Jahr nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.06.2018 | 12:00 Uhr