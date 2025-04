Streit um Flüchtlingsunterkunft in Elbvororten

Über eine geplante neue Flüchtlingsunterkunft in den Elbvororten gibt es Streit. Die Stadt will diese Unterkunft im Nobelviertel Hochkamp errichten, auf dem Parkplatz des S-Bahnhofs dort. Aber für das Viertel gilt eine rechtliche Besonderheit: Ein Anwohner-Verein muss der Bebauung zustimmen - und das hat er nicht. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf appelliert an die Anwohner am Hochkamp, ihren Beitrag zu einer solidarischen Stadtgesellschaft zu leisten. Sendedatum NDR 90,3 04.04.2025 17:00