Straße nicht breit genug: Radweg an der Elbchaussee wird entfernt

Stand: 24.09.2024 16:31 Uhr

Beim Umbau der Elbchaussee in Hamburg hat es offenbar Fehler gegeben. Die Polizei ordnete die Entfernung eines Radstreifens an. Die Straße ist dort zu eng, sodass Radfahrerinnen und Radfahrer in Gefahr gerieten.