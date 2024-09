Elbchaussee zu eng: Schutzstreifen für Radfahrer wird entfernt

Stand: 24.09.2024 19:54 Uhr

Beim Umbau der Elbchaussee in Hamburg hat es offenbar Fehler gegeben. Die Polizei ordnete die Entfernung eines Schutzstreifen für Radfahrerinnen und -fahrer an. Die Straße ist dort zu eng, sodass sie in Gefahr gerieten.