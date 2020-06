Stand: 16.06.2020 07:45 Uhr - NDR 90,3

Störungen bei der Telekom - auch in Hamburg

Im Mobilfunknetz der Telekom ist es in Hamburg und anderen Städten in Deutschland in der Nacht und am Dienstagmorgen zu Störungen gekommen. Telekom-Kunden und -Kundinnen hatten Probleme mit dem Mobilfunk-Empfang und mit dem mobilen Internet.

Betroffen waren neben Hamburg die Großräume Berlin, Frankfurt und München, wie die Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de berichten. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme.

Telekom: "Arbeiten mit Hochdruck daran"

Die Telekom bestätigte am Morgen Störungen in Teilen des Mobilfunknetzes. Das Festnetz sei nicht betroffen: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung."

