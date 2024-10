Staus und Behinderungen vor Herbstferienstart in Hamburg erwartet Stand: 18.10.2024 09:44 Uhr In Hamburg und Schleswig-Holstein ist heute der letzte Schultag vor den Herbstferien. Reisende brauchen heute und am Wochenende am Flughafen und auf den Straßen viel Geduld. Insbesondere auf den Autobahnen soll es voll werden.

Der ADAC erwartet vor allem bei den Langzeitbaustellen auf der A1 und A7 viel Verkehr und Behinderungen. Insbesondere heute Nachmittag und morgen Vormittag wird viel los sein. Der ADAC empfiehlt, wenn möglich, erst heute Abend nach dem Berufsverkehr gegen 19Uhr oder morgen ganz früh loszufahren.

Lange Schlangen am Flughafen erwartet

Längere Schlangen könnten sich auch am Hamburger Flughafen bilden. Der Airport erwartet von heute bis Sonntag pro Tag bis zu 58.000 an- und abreisende Passagiere und über 380 Flüge. Fluggäste sollten mindestens zwei Stunden vor Abflug in den Terminals sein. Auch Bahnreisende müssen sich wegen Bauarbeiten weiterhin auf Einschränkungen einstellen.

Baustellen schränken Bahnverkehr ein

Auf der Strecke Hamburg-Berlin brauchen Fahrgäste zum Beispiel mindestens 45 Minuten länger. Und auch bei der S-Bahn wird in den Ferien gebaut. Wegen Brückenarbeiten gibt es ab morgen Sperrungen bei der S1 und S2.

