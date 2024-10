S- und U-Bahnsperrungen in den Hamburger Herbstferien Stand: 15.10.2024 12:50 Uhr Die Hamburger S-Bahn muss mehrere Brücken erneuern, dadurch kommt es zu Sperrungen auf den Linien S1 und S2. Die Arbeiten finden in den Herbstferien statt, weil dann weniger Menschen unterwegs sind. Auch auf der Linie U1 wird gebaut.

Wegen der Brückenarbeiten kommt es zu zwei größeren Sperrungen. Die eine betrifft die S-Bahnlinie 1, die von Wedel zum Flughafen/Poppenbüttel fährt, die andere Sperrung gilt für die Linie S2 von Altona nach Bergedorf/Aumühle. Beide Sperrungen starten laut S-Bahn Hamburg am kommenden Sonnabend, den 19. Oktober.

Schienenersatzverkehr zwischen Othmarschen und Bahrenfeld

Konkret fährt die S1 dann nicht mehr zwischen den Haltestellen Othmarschen und Bahrenfeld. Dort wird stattdessen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeit kann sich um bis zu 20 Minuten verlängern. Der Grund hier sind Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen über die A7 und die Baurstraße in Altona. Die Sperrung gilt bis einschließlich 3. November (Betriebsende).

S2-Sperrung: Ersatz- und Expressbusse

Brückenarbeiten gibt es aber auch in der Nähe des Berliner Tors am Anckelmannsplatz und der Wendenstraße und die betreffen Fahrgäste der Linie S2. Außerdem wird ein Bahnsteig der S-Bahnstation Billwerder-Moorfleet erneuert. Deshalb fahren auch zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet Ersatzbusse. Zusätzlich sollen zwischen Berliner Tor und Bergedorf Expressbusse eingesetzt werden. Laut S-Bahn Hamburg wird auf der Baustelle an der Wendenstraße rund um die Uhr gearbeitet, um die Sperrung so schnell wie möglich wieder aufheben zu können.

Schienenersatzverkehr auch auf der Linie U1

Auch bei der U-Bahn stehen Bauarbeiten an, und zwar am Stellwerk. Davon betroffen ist die Linie U1. Von Montag, den 21. Oktober bis einschließlich Mittwoch, den 23. Oktober fahren keine Züge zwischen den Haltestellen Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord. Von Donnerstag, den 24. Oktober bis einschließlich Sonntag, den 27. Oktober ist dann der Abschnitt zwischen Ochsenzoll und Norderstedt Mitte betroffen. Beide Sperrungen betreffen beide Richtungen, die Hochbahn richtet aber einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich den Angaben nach, je nach Verkehrslage, um bis zu 20 Minuten verlängern.

