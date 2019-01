Stand: 11.01.2019 20:20 Uhr

Staus um Köhlbrandbrücke: HPA bessert nach

Nach tagelangen Staus rund um die Köhlbrandbrücke durch das neue 50-Meter Abstandsgebot zieht die Hafenverwaltung HPA nun Konsequenzen. Unter anderem soll die Ampelschaltung rund um die Brücke geändert werden.

Viele sind übervorsichtig

Seit Montag haben Hafenverwaltung und Polizei die Lage rund um die Köhlbrandbrücke genau beobachtet. Ein Fazit: Die meisten Lastwagenfahrer halten sich an das Abstandsgebot. Viele sind sogar übervorsichtig und verdoppeln den Abstand. Und das auch schon auf den Rampen der Brücke, wo das Abstandsgebot noch gar nicht gilt. Die HPA appelliert deshalb an die Lastwagenfahrer, dort dichter zusammenzurücken.

Bessere Ampelschaltung und neue Markierungen

Daneben soll in den kommenden Tagen die Ampelschaltung in Waltershof und in Neuhof verbessert werden, so dass es dort keine zusätzlichen Staus gibt. Und schließlich werden im Umfeld der Brücke die Markierungen der Spuren erneuert und verstärkt. Auto- und Lastwagenfahrer sollen so schneller erkennen können, ob sie auf der richtigen Spur sind, Spurwechsel sollen vermieden werden.

Ziel ist es, dass der Verkehr rund um die Brücke wieder flüssiger rollt, so ein Sprecher der Hafenverwaltung. An dem 50-Meter Abstandsgebot soll aber nicht gerüttelt werden - weil die marode Köhlbrandbrücke dringend entlastet werden muss.

