Starker Schneefall in Hamburg: Probleme im Bahnverkehr Stand: 15.02.2021 21:22 Uhr Starker Schneefall hat am Montagabend für große Probleme im Hamburger Bahnverkehr gesorgt. Der Hauptbahnhof war zwischenzeitlich gesperrt worden. Auch das S-Bahn-Netz war betroffen.

Am Hamburger Hauptbahnhof gab es zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle. Zwischenzeitlich ging dort gar nichts mehr, laut Deutscher Bahn musste der Bahnhof zeitweise sogar gesperrt werden. Am späten Montagabend fuhren die Züge wieder, wenn auch mit erheblicher Verspätung.

Störungen im S-Bahn-Netz und Busverkehr

Auch im gesamten Hamburger S-Bahn-Netz kam es zu Einschränkungen. Mehrere Weichen waren aufgrund des Schneefalls gestört. Auch die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) stoppten auf einzelnen Streckenabschnitten in Hamburg den Busverkehr.

Feuerwehr befreit festgefahrene Lkw

Auf den Straßen kam es hingegen bis Montagabend nur zu leichten Einschränkungen. Die Feuerwehr konnte festgefahrene Lastwagen auf der A1 und der Kieler Straße befreien.

Stadtreinigung im Einsatz

Wegen der Schneefälle war der Winterdienst mit 80 Fahrzeugen ausgerückt. 300 Mitarbeitende seien im Einsatz, um Straßen, Radwege und Bushaltestellen zu räumen, sagte ein Sprecher der Stadtreinigung. Weitere Einsatzkräfte seien in Bereitschaft. Es könnten bis zu 840 Personen mit 350 Fahrzeugen mobilisiert werden.

Der Sprecher erinnerte zugleich Anwohnerinnen und Anwohner an die Pflicht, ihre Abschnitte des Bürgersteigs selbst zu räumen und bei Glätte zu streuen.

Warnung vor gefrierendem Regen und Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Neuschnee in Hamburg von drei bis zehn Zentimeter. In der Nacht zum Dienstag könne der Schneefall in gefrierenden Regen mit Glatteis übergehen.

