Stadtreinigung räumt nach Silvesterfeiern auf

Nach den Silvesterfeiern hat die Hamburger Stadtreinigung am Sonntag aufgeräumt. Schon ab 2 Uhr am Neujahrsmorgen waren etwa 80 Mitarbeiterinnen und -arbeiter mit rund 30 Fahrzeugen unterwegs, um Flaschen und Böllerreste von Straßen und Gehwegen sowie aus Grünanlagen wegzuräumen. Die Stadtreinigung rechnete mit rund 15 Tonnen Abfällen. Das sei deutlich mehr als in den Vorjahren hieß es. Da war allerdings Böllern wegen der Corona-Pandemie verboten.

