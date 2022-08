Stand: 29.08.2022 16:00 Uhr "Stadtradeln" startet mit mehr als 850 Teams

Am Donnerstag beginnt in Hamburg das diesjährige "Stadtradeln". Bei dem internationalen Wettbewerb sollen insgesamt rund 2,5 Millionen Kilometer innerhalb von drei Wochen geschafft werden - das entspricht einer Strecke 60 Mal um die Erde. Mehr als 850 Teams haben sich laut Hamburger Verkehrsbehörde bereits angemeldet. Im vergangenen Jahr haben knapp 12.000 Radfahrerinnen und Radfahrer an der Aktion teilgenommen. | Sendedatum NDR 90,3: 29.08.2022 16:00