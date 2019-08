Stand: 21.08.2019 13:16 Uhr

Stadtplan-Erbe Falk sagt zu Prozessbeginn aus

Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main hat am Mittwoch der Prozess gegen den Hamburger Stadtplan-Erben Alexander Falk begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen versuchte Anstiftung zum Mord und Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung an einem Rechtsanwalt vor.

Falk hingegen sagte zu Beginn des Verfahrens im Gerichtssaal, er sei froh, dass der Prozess losgehe und er seine Unschuld beweisen könne. "Einen Auftrag von mir zur Gewalttätigkeit, sei es ein Schuss oder eine Ohrfeige, hat es nie gegeben", sagte Falk in seiner etwa einstündigen Einlassung. Er sitze seit knapp einem Jahr unschuldig im Gefängnis und vermisse seine Familie. Falks Verteidiger erklärte bereits vor der Verhandlung die Unschuld seines Mandanten. Die Staatsanwaltschaft stütze sich unter anderem auf einen Zeugen, der für seine Aussage eine Belohnung von 100.000 Euro verlangt habe.

Anschlag auf Rechtsanwalt

Laut Anklage soll Falk 2009 einen Mittelsmann mit dem Mord an dem Rechtsanwalt beauftragt haben. Im Februar 2010 sollen mehrere unbekannte Täter dem Anwalt vor seinem Haus in Frankfurt aufgelauert und ihm ins linke Bein geschossen haben. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Hintergrund des Auftrags soll laut Staatsanwaltschaft eine Schadenersatzklage gewesen sein, die der Anwalt gegen Falk vorbereitet haben soll. Dabei soll es um Forderungen in Millionenhöhe und eine Pfändung in Höhe von 30 Millionen Euro aus Falks Vermögen gegangen sein.

Stadtplan-Erbe Alexander Falk vor Gericht NDR 90,3 - 21.08.2019 10:15 Uhr Der Hamburger Unternehmer Alexander Falk ist vor dem Landgericht Frankfurt wegen versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt. NDR 90,3 Gerichtsreporterin Elke Spanner berichtet.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Falk war bereits wegen Betrugs und Bilanzfälschung in Haft

Grund für die Schadenersatzklage war der manipulierte Verkauf von Falks Unternehmen Ision im Jahre 2000 an Energis. Zur Blütezeit des sogenannten neuen Marktes soll Falk vor dem Verkauf von Ision den Wert des Unternehmens durch Scheingeschäfte und sogenannte Luftbuchungen geschönt haben. Im Dezember 2004 begann vor dem Landgericht Hamburg der komplexe Prozess zu dem Fall, der schon zu Beginn 700 Aktenordner füllte. 2008 wurde Falk wegen versuchten Betrugs und Bilanzfälschung zu vier Jahren Haft verurteilt. 2011 wurde er aus der Haft entlassen - zu dem Zeitpunkt hatte er zwei Drittel seiner Strafe verbüßt.

Stadtplan-Erbe Falk in Frankfurt vor Gericht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.08.2019 07:00 Uhr Autor/in: Elke Spanner Der Hamburger Unternehmer Alexander Falk steht erneut vor Gericht. Der Erbe des Stadtplan-Verlags soll vor zehn Jahren den Mord an einen Anwalt in Auftrag gegeben haben. Elke Spanner berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Falk war vor etwa 20 Jahren eine schillernde Figur der sogenannten New Economy. Er verkaufte im Alter von 26 Jahren den Stadtplan-Verlag seines Vaters und übernahm 1999 für 38 Millionen Euro die Thyssen-Krupp-Tochter Ision. Im März 2000 brachte er die Internetfirma an die Börse, was 230 Millionen Euro in die Kasse spülte. Der größte Coup war dann der Verkauf von Ision Ende 2000 zum nach Überzeugung der Justiz überzogenen Preis von 812 Millionen Euro.

Das Gericht in Frankfurt will insgesamt mehr als 20 Zeugen und mehrere Sachverständige vernehmen. Angesetzt ist der Prozess bis Dezember.

Weitere Informationen Stadtplan-Erbe soll Anschlag beauftragt haben Er soll vor acht Jahren einen Auftragskiller angeheuert haben, um einen Anwalt aus dem Weg zu räumen: Der Hamburger Stadtplan-Erbe Alexander Falk ist festgenommen worden. (05.09.2018) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.08.2019 | 07:00 Uhr