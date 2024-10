Stand: 02.10.2024 13:19 Uhr StadtRad: Wieder mehr Räder ausgeliehen - neue Stationen

Das Interesse an Hamburgs roten StadtRädern steigt wieder an. Von März bis September 2024 wurden elf Prozent mehr Räder ausgeliehen. Wie das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn am Mittwoch mitteilte, gab es mehr als 1,3 Millionen Fahrten - nach den Rückgängen im vergangenen Jahr. In diesem Monat werden zehn neue StadtRad-Stationen eröffnet, unter anderem an den S-Bahnhöfen Poppenbüttel und Ottensen sowie an der Asklepios Klinik Nord und in Nienstedten.

