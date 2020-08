Stand: 29.08.2020 09:34 Uhr - NDR 90,3

Sportbund will gleiche Regeln für alle Sportarten

Der Hamburger Sportbund (HSB) und die größten Vereine kritisieren die neuen Corona-Regeln der Stadt Hamburg. Die Ungleichbehandlung verschiedener Sportarten führe zu Vereinsaustritten und finanziellen Problemen. "Wir können unseren Vereinsmitgliedern die neuen Regeln nicht vermitteln", sagt Ullrich Lopatta vom Walddörfer SV, der für die größten Vereine spricht.

Sportvereine kritisieren Corona-Regeln NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.08.2020 10:00 Uhr Autor/in: Naroska, Jörg Die Ungleichbehandlung verschiedener Sportarten führe zu Vereinsaustritten und finanziellen Problemen, sagen der Hamburger Sportbund und die großen Vereine. Jörg Naroska berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Turnen nur mit maximal zehn Menschen

Der Senat erlaubt ab September Teamsportarten mit bis zu 30 Personen. Lopatta findet es nicht nachvollziehbar, dass 30 Kinder zusammen Fußball oder Handball spielen dürfen, aber das Turnen nur für maximal zehn Kinder gemeinsam möglich ist. Denn bei Sportarten, in denen es keine Mannschaften gibt, darf nur eingeschränkt zusammen trainiert werden.

Verband: Existenz kleiner Vereine bedroht

Die Folgen sind laut Lopatta enttäuschte Mitglieder und immer mehr Vereinsaustritte. Der Verband für Turnen und Freizeit spricht von einer dramatischen Lage, die für kleine Vereine existenzbedrohend werden könnte. Der Verband erklärt: Kurse im Gesundheits-, Fitness- und Rehasport lohnen sich finanziell oft nicht, wenn nur zehn Personen teilnehmen dürfen. In den kleinen Kursräumen ist für mehr Sportlerinnen und Sportler aber oft kein Platz, wenn der Mindestabstand gewahrt werden muss. Der HSB fordert gleiche Regeln für alle. Er will also, dass künftig an jedem Sportangebot 30 Personen teilnehmen dürfen.

Weitere Informationen Corona: Droht Vereinen Mitgliederschwund? Die Hamburger Breitensportvereine sind bisher besser durch die Corona-Krise gekommen als angenommen. Sportbund-Geschäftsführer Kössler befürchtet jedoch einen Mitgliederschwund. (13.08.2020) mehr Corona-Regeln: Sport in kleinen Gruppe wieder erlaubt Gemeinsamer Sport im Freien ist in Hamburg seit Mai wieder erlaubt, auch für Mannschaften gibt es Lockerungen. Was jetzt wieder möglich ist und was weiter verboten bleibt im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.08.2020 | 10:00 Uhr