Solidaritätsaktion für Feuerwehr und Rettungsdienst

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Feuerwehr und Rettungsdiensten haben am Donnerstag gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di Fotos einer Solidaritätsaktion übergeben. Sie gingen an die Amtsleitung der Feuerwehr - diese nahm das Fotoplakat vor der Feuerwache am Berliner Tor entgegen, stellvertretend für Innensenator Andy Grote. Im Dezember hatten Feuerwehrleute in der Innenstadt auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Bei der Aktion konnten Menschen ihre Solidarität mit Fotos bekunden, die nun zu einem Plakat gedruckt wurden. Laut ver.di sei insbesondere das Personal im Rettungsdienst durch zu viele Einsätze und zu kurze Ruhezeiten anhaltend erschöpft.

