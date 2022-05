Single-Haushalte machen in Hamburg mehr als 50 Prozent aus Stand: 17.05.2022 11:39 Uhr Etwa 1,9 Millionen Menschen leben in Hamburg. Und das Statistikamt Nord hat untersucht, wie genau sie leben, ob allein oder zu zweit, mit der ganzen Familie oder in einer Wohngemeinschaft. Die Ergebnisse - nach Stadtteilen - liegen jetzt vor.

Rund 1,04 Millionen Haushalte gab es im vergangenen Jahr in der Hansestadt. Davon waren knapp 570.000 Haushalte - also 54,4 Prozent - Einpersonenhaushalte. Gegenüber dem Vorjahr blieb der Anteil damit konstant. Guckt man in die Stadtteile, fällt auf, dass der Anteil der Single-Haushalte in den zentral gelegenen und dicht besiedelten Gebieten besonders hoch ist. Unter anderem in Dulsberg, Barmbek-Nord und -Süd, St. Pauli, Billbrook und Neustadt traf dies 2021 auf mehr als zwei Drittel aller Haushalte zu. Prozentual am wenigsten Single-Haushalte gibt es unter anderem in Lemsahl-Mellingstedt, Wohldorf-Ohlstedt und Duvenstedt.

Kinder in jedem fünften Hamburger Haushalt

In fast jedem fünften Hamburger Haushalt - bei 18,1 Prozent liegt der Anteil - leben Kinder. Die höchsten Anteile dabei verzeichnete das Amt in Neuallermöhe mit 30,5 Prozent, gefolgt von Lemsahl-Mellingstedt mit 27,9 Prozent und Wohldorf-Ohlstedt mit 27,1 Prozent. In den urbanen Stadtteilen gab es dagegen nur relativ wenige Kinderhaushalte. Unter anderem in Borgfelde, St. Georg, Dulsberg, Barmbek-Nord und -Süd und in Neustadt lag der Anteil bei jeweils unter zwölf Prozent.

