Senatsempfang für Vertreter der Gewerkschaften in Hamburg Stand: 26.04.2022 21:07 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Dienstagabend beim traditionellen Mai-Empfang des Senats den Gewerkschaften für ihren Einsatz gedankt.

In seiner Rede betonte er, dass Hamburg als erstes Bundesland einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde in den öffentlichen Unternehmen eingeführt habe. Tschentscher: "Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie und die Digitalisierung verändern die Arbeitswelt. Die Interessen der Beschäftigten dürfen dabei nicht aus dem Blick geraten." Gemeinsam mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), den Kammern sowie den Wirtschafts- und Sozialpartnern wolle der Senat ein Hamburger "Bündnis für Gute Arbeit" schließen.

DGB-Chefin Chawla fordert mehr betriebliche Mitbestimmung

Vor dem Hintergrund der zurzeit laufenden Betriebsratswahlen in Hamburg forderte die Vorsitzende des DGB Hamburg, Tanja Chawla, die betriebliche Mitbestimmung zu stärken. Betriebsräte müssten die Transformation der Betriebe mitgestalten können, dafür bräuchten sie aber auch angemessene Mittel, so Chawla. Dabei gehe es gleichermaßen um digitale Zugangsrechte für den Betriebsrat, wie um die frühe und umfassende Einbeziehung in die betrieblichen Transformationsprozesse. "Wenn der Betriebsrat schon in der Planung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen eingebunden wird, können ganz konkret Arbeitsplätze gesichert werden und besonders auch Geflüchtete besser eingebunden werden." Es brauche mehr betriebliche Mitbestimmung, nicht weniger.

Die Hans-Böckler-Medaille übergab Chawla an Olaf Könemann. Der Gewerkschafter und Paketzusteller hat sich erfolgreich für den Zwölf-Euro-Mindestlohn eingesetzt.

