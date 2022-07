Schüsse vor Harburger Drogenberatung offenbar aufgeklärt Stand: 25.07.2022 13:38 Uhr Vor einer Drogenberatungsstelle im Hamburger Stadtteil Harburg fielen am Tag vor Silvester Schüsse, zwei Männer wurden schwer verletzt. Sieben Monate später hat die Hamburger Polizei die Tat offenbar aufgeklärt.

"Zwei Haftbefehle, die die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Gericht erwirkt hatte, wurden inzwischen vollstreckt", teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Der Hauptverdächtige, ein 41 Jahre alter Mann, sei bereits Mitte Juli in Rom von der italienischen Polizei verhaftet worden. Er sitze dort in Auslieferungshaft. Am Freitag hätten Beamte zudem einen als Mittäter verdächtigen 36 Jahre alten Mann in Harburg verhaftet. Anschließend durchsuchten Ermittlerinnen und Ermittler seine Wohnung in Neugraben-Fischbek. Dabei fanden sie weitere Beweise.

Hintergrund offenbar Streit in der Drogenszene

Umfangreiche Ermittlungen hätten Fahnderinnen und Fahnder auf die Spur der beiden gebracht. Beide Opfer erlitten bei den Schüssen am 30. Dezember 2021 nach damaligen Angaben Verletzungen im Oberkörper, waren nicht mehr ansprechbar und wurden unter notärztlicher Begleitung in Krankenhäuser gebracht. "Die Geschädigten sind zwischenzeitlich genesen", hieß es nun bei der Polizei. Die Ermittlungen dauerten an. "Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte das Motiv der Tat in Streitigkeiten in der örtlichen Drogenszene zu suchen sein."

AUDIO: Schüsse in Harburg: Fall nach sieben Monaten offenbar aufgeklärt (1 Min) Schüsse in Harburg: Fall nach sieben Monaten offenbar aufgeklärt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2022 | 13:00 Uhr