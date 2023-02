Schriftzug "Hamburg Süd" an der Willy-Brandt-Straße abmontiert Stand: 26.02.2023 15:06 Uhr Nach fast 60 Jahren ist an der Willy-Brandt-Straße in der Hamburger Innenstadt ein Wahrzeichen verschwunden: Der Schriftzug "Hamburg Süd" am ehemaligen Hauptsitz der gleichnamigen Reederei ist am Sonntag abgebaut worden - mit Zustimmung des Denkmalschutzes.

Grüne Glasflächen, klare, markante Kanten - und am obersten Stockwerk der schlichte, aber weithin sichtbare Schriftzug "Hamburg Süd". Seit Jahrzehnten prägt das imposante Bürogebäude die Umgebung an der vielbefahrenen Willy-Brandt-Straße. Entworfen hat das Ensemble in den 60er-Jahren der Hamburger Architekt Cäsar Pinnau. Er hat auch den Frachter "Cap San Diego" konstruiert, der als Museumsschiff an den Landungsbrücken liegt.

Reederei ist schon ausgezogen

Das Haus an der Willy-Brandt-Straße steht unter Denkmalschutz, die Reederei Hamburg Süd ist aber bereits aus dem Gebäude ausgezogen. Der neue Eigentümer, der Immobilienkonzern Union Investment, vermietet das Hochhaus und die angrenzenden Gebäudeteile neu unter dem Namen "Triiio".

Buchstaben werden zum Teil weiter genutzt

Das Denkmalschutzamt hat Wert darauf gelegt, dass der Schriftzug "Hamburg Süd" zumindest zum Teil erhalten bleibt. Der Name "Hamburg" soll - nach einer gründlichen Reinigung - wieder angebracht werden, ergänzt um den neuen Gebäudenamen.

