Schriftliche Abiturprüfungen in Hamburg gestartet Stand: 27.04.2022 06:49 Uhr Für fast 9.500 Schülerinnen und Schüler in Hamburg haben am Mittwochmorgen die schriftlichen Abiturprüfungen begonnen.

Probleme habe es bislang keine gegeben, sagte ein Sprecher der Schulbehörde am Mittag. Es seien bei der Behörde "keine relevanten Meldungen eingegangen, so dass wir von einem störungsfreien Deutsch-Abitur ausgehen". Nach der Deutsch-Klausur folgen die Fremdsprachen. Die Mathematik-Prüfung ist nach Angaben der Schulbehörde für den 3. Mai vorgesehen. Den Abschluss bildet das Fach Philosophie am 11. Mai. Danach stehen noch zwischen dem 21. und 29. Juni die mündlichen Prüfungen an. Insgesamt wird in 33 Fächern geprüft.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) sprach den Abiturientinnen und Abiturienten Mut zu: "Vertrauen Sie auf Ihr Wissen und Ihre Kompetenzen." Er sei zuversichtlich, dass sich alle mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte gut vorbereitet haben.

AUDIO: Erleichterungen bei den Abiturprüfungen wegen Corona (1 Min) Erleichterungen bei den Abiturprüfungen wegen Corona (1 Min)

Erleichterung der Prüfungen wegen Corona

Aber der Senator weiß auch aus vielen Gesprächen, dass viele wegen der Corona-Pandemie Lernrückstände und Probleme haben. Deshalb gibt es wie in den vergangenen beiden Jahren einige Erleichterungen. Die Themengebiete, die abgefragt werden, sind etwas genauer eingegrenzt worden. In Mathematik gibt es zwischen mehreren Aufgaben eine Wahlmöglichkeit. Und nähere Erläuterungen zu den Aufgabenstellungen sollen Irritationen und Missverständnissen vorbeugen.

Besondere Lage soll bei der Notenfindung berücksichtigt werden

In den schriftlichen Prüfungen gibt es zudem 30 Minuten mehr Zeit. Und die Lehrkräfte würden bei der Notenfindung die besondere Lage wegen Corona berücksichtigen, versichert der Schulsenator.

Das gilt übrigens auch für die Prüfungen zum Ersten und zum Mittleren Schulabschluss, die den früheren Haupt- und Realschulabschlüssen entsprechen. Die moderaten Erleichterungen haben sich laut Behörde in den letzten beiden Jahren bewährt.

Weitere Informationen Hamburger Stadtteilschulen: 40 Prozent machen Abitur Lob für die Förderung an Stadtteilschulen, denn nur fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler haben zu Beginn eine Gymnasial-Empfehlung. (23.04.2022) mehr Wie Corona die Prüfungstermine in Hamburg durcheinanderbringt Die Quarantäne ist für viele junge Hamburger doppelt ärgerlich. Bei einem verpassten Prüfungstermin müssen sie zum Teil ein halbes Jahr warten. (25.01.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.04.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule