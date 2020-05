Stand: 03.05.2020 21:28 Uhr - NDR 90,3

SPD und Grüne wollen die Polizei stärken

Bei den Koalitionsverhandlungen haben SPD und Grüne in Hamburg am Sonntag bei den Themen Inneres und Rechtsextremismus in vielen Punkten Einigkeit erzielt. Einige strittige Fragen wurden allerdings verschoben. "Wir wollen Polizei und Feuerwehr in Hamburg weiter stärken", sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Sonntagabend bei der vierten Verhandlungsrunde im Rathaus. Laufende Personalaufbau-Programme sollen laut Grote fortgesetzt werden. Auch über die Errichtung neuer Feuer- und Rettungswachen sei man sich einig gewesen.

SPD und Grüne beraten über Innenpolitik Hamburg Journal - 03.05.2020 19:30 Uhr Die Grünen und die SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Das Thema Innenpolitik stand auf der Agenda. Reporter Sebastian Eberle berichtet aus dem Hamburger Rathaus.







Knackpunkte Cannabis und Schwarzfahren vertagt

Nach den ersten harmonischen Runden zur Schule und zur Kultur hatten sich vor diesem vierten Verhandlungstag Unstimmigkeiten angedeutet. Denn in ihrem Wahlprogramm hatten die Grünen, anders als die SPD, unter anderem gefordert, dass Schwarzfahren keine Straftat mehr sein solle - genau wie der Konsum von Cannabis. Beides solle zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Die Grünen argumentieren, dass das Polizei und Gerichte entlasten würde.

Bei der Verhandlung am Sonntag haben sich SPD und Grüne dann entschieden, diesen strittigen Punkt erst zu verhandeln, wenn es um das Ressort Justiz geht. Das Thema Justiz steht am Donnerstag auf der Tagesordnung der Koalitionsverhandlungen. Am Freitag ist dann die Wirtschaft dran.

Einigkeit beim Kampf gegen Rechtsextremismus

Überschneidungen gab es beim Thema "Kampf gegen Rechtsextremismus". Grote hatte sich dafür immer wieder stark gemacht und auch die Grünen fordern schon lange eine konsequente Verfolgung rassistischer und rechtsextremer Straftaten. So sorgte dieser Punkt bei den Verhandlungen am Sonntag erwartungsgemäß für keine Unstimmigkeiten. Man sei entschlossen, diesen Kampf "mit sehr großer Konsequenz fortzusetzen", sagte Grote. Großes Gewicht solle das Thema Kriminalität im Internet bekommen, ergänzte die Landesvorsitzende der Grünen, Anna Gallina.

Videos 13:59 Verhandlungen zum Thema Innenpolitik Hamburgs SPD und Grüne haben ihre Koalitionsverhandlungen zur Innenpolitik geführt. Über eines ist man sich sehr einig: Polizei und Feuerwehr müssen gestärkt werden. Video (13:59 min)

Hamburgs Polizeigewerkschaften hatten kürzlich vor einem Kurswechsel bei der Inneren Sicherheit gewarnt. Der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Joachim Lenders, kritisierte etwa die Forderung der Grünen nach einem unabhängigen Polizeibeauftragten. In der Frage, ob es denn nun einen unabhängigen Polizeibeauftragten geben soll oder nicht, haben die beiden Verhandlungspartner am Sonntag noch keine Einigung erzielt. Da brauche man noch etwas mehr Zeit, waren sich Grote und Gallina einig.

Einigung noch vor der Sommerpause?

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in Hamburg seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppelt. Zum Auftakt der coronabedingt mehrfach verschobenen Gespräche hatten die durch die Krise völlig veränderten finanziellen Rahmenbedingungen im Mittelpunkt gestanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.05.2020 | 17:00 Uhr