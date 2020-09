Stand: 23.09.2020 16:54 Uhr - NDR 90,3

S-Bahnhof Ottensen: So laufen die Bauarbeiten

Im Hamburger Stadtteil Ottensen wird seit mehr als einem Monat gebaut: Für 27 Millionen Euro entsteht ein zusätzlicher Halt der Linie S1 zwischen den Stationen Altona und Bahrenfeld. Der künftige S-Bahnhof Ottensen, an dem auch nachts gearbeitet wird, soll 11.000 Anwohner an das Schnellbahnnetz anschließen, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Mittwoch beim Besuch der Baustelle sagte.

Erstmal wohl nur 5.000 Fahrgäste

"Gleichzeitig glauben wir, dass 5.000 Fahrgäste in der Startphase und dann sukzessive aufwachsend bis zu 8.000 Fahrgäste pro Tag diese neue Haltstelle nutzen", sagte Tjarks. "Insofern ist das ein richtiger Schritt für die Mobilitätswende in Hamburg."

Die Initiative "Prellbock Altona" fordert zwei Außen-Bahnsteige, weil man dann weniger Treppen brauche. Doch die Bahn-Konzernbevollmächtigte Manuela Herbort hielt dagegen: "Der Mittelbahnsteig hat aus Kundensicht den Vorteil, dass wir ihn gut überdachen können. Die Bauzeit ist deutlich kürzer und die Kosten lassen sich dadurch reduzieren."

Busersatzverkehr an zwei Wochenenden

Während der Bauzeit drohen Streckensperrungen: Schon in den Herbstferien soll es an zwei Wochenenden einen Busersatzverkehr geben. Auch Autofahrerinnen und Autofahrer müssen Geduld haben: Der Bahrenfelder Steindamm bleibt noch bis Mitte November gesperrt.

Wenn der künftige S-Bahnhof Ottensen steht, bringt er für viele Bahnkunden der S1 und der S11 zwischen den Elbvororten und Altona auch Nachteile: Die Züge brauchen bei Fertigstellung ein bis zwei Minuten länger für die Strecke.

Karte: Hier soll der neue S-Bahnhof Ottensen entstehen

