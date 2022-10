Stand: 02.10.2022 17:25 Uhr Rettungskräfte fliehen vor Mann in Rettungswagen

Bei einem Einsatz in Billwerder haben Rettungskräfte am Samstagabend selbst Hilfe der Polizei benötigt. Ein Patient sei gegen 20.30 Uhr plötzlich renitent geworden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Der Mann habe die Rettungskräfte angegriffen. Diese hätten sich daraufhin in ihrem Wagen eingeschlossen und die Polizei gerufen. Beamte und Beamtinnen hätten den Patienten anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

