Rekord: Hapag-Lloyd-Flotte hat jetzt 300 Containerschiffe Stand: 15.03.2025 07:00 Uhr Die Flotte der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd wächst kräftig. Erstmals betreibt das Unternehmen vom Ballindamm nun 300 Schiffe. Innerhalb eines Jahres ist die Kapazität fast um ein Fünftel gestiegen.

Mehr als 30 neue Containerfrachter hat Hapag-Lloyd aktuell bei Werften in den Bestellbüchern. Das entspricht mehr als 10 Prozent der aktuellen Flotte, so Daten des Branchendienstes Alphaliner. Damit gehört Hapag-Lloyd weltweit eher zu den vorsichtigen Reedereien. Der Branchenführer MSC aus der Schweiz etwa hat aktuell etwa 140 neue Schiffe bestellt, das entspricht rund 15 Prozent der bestehenden MSC-Flotte.

Umbau in chinesischen Werften

Hapag-Lloyd geht neben dem Neubau auch einen anderen Weg, um die Kapazität seiner Schiffe insgesamt zu steigern. Sieben Frachter sollen in den kommenden Monaten auf chinesischen Werften so umgebaut werden, dass sie deutlich mehr Container fassen. Dazu wird unter anderem das Deckshaus mit der Brücke abgeschnitten und höher wieder aufgebaut. So können zusätzliche Container an Deck gestapelt werden. Außerdem bekommen die Frachter einen neuen Bugbereich und neue Schiffspropeller, damit sie insgesamt weniger Treibstoff verbrauchen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen Schiffbau