Reiterstaffel: Hamburger Polizei sucht neue Pferde

Die Hamburger Polizei sucht neue Pferde für die Reiterstaffel. Doch nicht jedes Tier ist für die Aufgabe geeignet. Christina Haßelbusch, Leiterin der Polizei-Reiterstaffel, erläutert im Gespräch mit dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen: "Das Pferd muss besonders gelassen sein und es muss vom Körperbau passen." Die Tiere müssten mindestens eine Höhe von 1,70 Meter haben und fit sein, da die Reiterinnen und Reiter auch oft eine schwere Ausrüstung tragen würden. Außerdem sei ein guter Charakter gefragt. Vor allem Mut sei wichtig für ein Polizeipferd.

Nur Wallache

In der Reiterstaffel der Hamburger Polizei gibt es nur Wallache, also kastrierte Hengste. Mit Stuten hätte man immer Probleme, da die Tiere dann auf der Weide aneinandergeraten würden, so Haßelbusch. "Wallache sind einfach gelassener." Ihren Feierabend verbringen die Tiere auf einer Weide im Stadtteil Osdorf.

Einmal in der Woche Training

Einmal in der Woche trainiert die Reiterstaffel der Polizei mit den Tieren, um etwa Einsätze im Streifendienst, bei Demonstrationen oder Fußballspielen zu üben. Da können dann auch mögliche Verkäuferinnen und Verkäufer von Pferden sehen, wie sich die Tiere entwickelt haben.

