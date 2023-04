Reeperbahn: Mann in Dönerladen niedergeschossen Stand: 25.04.2023 06:18 Uhr Auf dem Hamburger Kiez ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann niedergeschossen worden. Die Polizei sucht noch nach dem Täter.

Die Tat spielte sich in einem Dönerladen auf der Reeperbahn ab. Zeugen und Zeuginnen berichten davon, dass der 31-Jährige zusammen mit einem anderen Mann an einem Tisch saß und gerade etwas bestellt hatte, als plötzlich ein Schuss fiel. Der 31-Jährige ging zu Boden - ihm war in den Bauch geschossen worden.

Mann flüchtet in schwarzem Audi

Laut Mitarbeitern des Ladens soll der mutmaßliche Schütze aus dem Imbiss gestürmt und in einem schwarzen Audi geflüchtet sein. Die Polizei bestätigte nur, dass nach einem solchen Auto gesucht werde.

31-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der lebensgefährlich verletzte Mann kam ins Krankenhaus und wurde dort notoperiert. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sicherte den Tatort. Ermittler und Ermittlerinnen in weißen Schutzanzügen begannen noch in der Nacht ihre Arbeit und suchten nach Spuren.

Was hinter der Tat steckt, ist noch unklar. In den vergangenen Monaten hatte es in Hamburg immer wieder Schüsse im Drogenmilieu gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.04.2023 | 06:00 Uhr