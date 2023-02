Reeder-Verband: Über 60 internationale Schiffe noch in der Ukraine

Stand: 15.02.2023 17:17 Uhr

Vom Krieg in der Ukraine ist auch die Schifffahrt betroffen. Noch immer stecken mehr als 60 internationale Schiffe in ukrainischen Häfen fest, darunter auch ein deutsches, so der Verband Deutscher Reeder (VDR) bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hamburg.