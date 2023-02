Stand: 06.02.2023 16:39 Uhr Radfahrer gegen S-Bahn geschubst: Anklage gegen 62-Jährigen erhoben

Acht Monate nach dem tödlichen Sturz eines Radfahrers gegen eine S-Bahn in Ohlsdorf hat die Hamburger Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 62-Jährigen erhoben. Ihm wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Am 7. Juni vergangenen Jahres war der 56 Jahre alte Radfahrer zwischen zwei Waggons einer anfahrenden S-Bahn gestürzt und tödlich verletzt worden. Überwachungsaufnahmen zeigten nach Angaben der Polizei, dass der Mann mit einem Fuß auf der Pedale stehend über den Bahnsteig gerollt war. Dabei sei er von einem anderen Mann angerempelt worden, hieß es. Zwei Tage später war der Verdächtige am Flughafen festgenommen worden.

