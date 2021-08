Prozess um schwer verletztes Kind beginnt in Hamburg Stand: 02.08.2021 06:40 Uhr Eine 36-jährige Krankenschwester steht ab heute vor Gericht. In dem Prozess geht es um eine schwer verletzte Vierjährige. Das Landgericht verhandelt den Vorwurf des versuchten Mordes.

Wollte die Intensivkrankenschwester ihr eigenes Kind töten? Diese Frage sollen die Richter am Hamburger Landgericht klären. Der 36-jährigen Mutter werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die dreifache Mutter aus Farmsen-Berne war mit dem vier Jahre alten Mädchen Ende vorigen Jahres ins Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gekommen. Die Kleine sei vom Sofa gefallen: Verdacht auf Schädelprellung.

Einsatz von Beruhigungsmitteln

Laut Anklage soll die Frau dem Kind im Krankenhaus Schlaf- und Beruhigungsmittel verabreicht haben und zwar in einer Dosis, die für das Mädchen hätte tödlich sein können. Als sich der Zustand des Kindes verschlechterte, wurde es in die Kinderklinik des UKE verlegt. Dort soll die Frau dem Kind erneut eine hohe Dosis Beruhigungsmittel gegeben haben. Es kam zum Atemstillstand und das Mädchen befand sich in Lebensgefahr.

22 Verhandlungstage sind angesetzt

Als die Ärzte in Urin- und Blutproben Rückstände der Medikamente fanden, erstatteten sie Strafanzeige. Die Anklage geht von Heimtücke aus, weil das Kind seiner Mutter vertraute. Warum es zu der Tat kam? Das ist derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Frau und hält sie für voll schuldfähig. Bis zum 6. Dezember sind 22 Verhandlungstage geplant.

