Stand: 16.01.2023 17:56 Uhr Protestaktion vor RWE-Niederlassung in Hamburg

Nach der Räumung des Dorfs Lützerath in Nordrhein-Westfalen für den Braunkohleabbau hat die Gruppe "Extinction Rebellion" in Hamburg protestiert. Sieben Aktivistinnen und Aktivisten waren vor dem Haupttor der Niederlassung des Energiekonzerns RWE an der Drehbahn mit dabei. Eine 56-Jährige klebte sich mit einer Hand an der Einfahrt fest. Sie wurde von der Polizei losgelöst.

