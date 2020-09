Stand: 11.09.2020 14:53 Uhr - NDR 90,3

Protest gegen Tierversuchslabor LPT in Hamburg

Sie hatten weiße Bademäntel an und waren mit Kunstblut beschmiert: Etwa 40 Tierschutzaktivistinnen und -aktivisten haben am Freitagnachmittag auf dem Hamburger Rathausmarkt gegen die Wiedereröffnung des Tierversuchslabors Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) im Stadtteil Neugraben protestiert. Die Aktion stand unter dem Motto "Das ist ein Verrat an Tieren".

Demonstrierende fordern Abschaffung von Tierversuchen

Eine der Demonstrierenden war die Tierschutzaktivistin Linda Walter. Nach ihren Worten sollte mit dem Protest ein Signal an den Hamburger Senat gesendet werden. Tierversuche gehörten ebenso abgeschafft wie das LPT, so Walter. Das im Februar nach scharfer Kritik geschlossene Labor darf seit Ende August wieder öffnen. Es muss künftig aber genau nachweisen, wie es den Versuchstieren geht. Außerdem sollte es verschärfte Kontrollen der Behörden geben.

VIDEO: Protestaktion für Tierschutz auf dem Rathausmarkt (1 Min)

Labor war Anfang des Jahres geschlossen worden

Im Februar hatte die damalige, noch SPD-geführte Hamburger Verbraucherschutzbehörde das Tierversuchslabor im Stadtteil Neugraben schließen lassen. Das Oberverwaltungsgericht entschied Mitte Juli, dass die Widersprüche von LPT aufschiebende Wirkung haben. Daraufhin erlaubte die Hamburger Justiz- und Verbraucherschutzbehörde dem Labor die Wiederaufnahme des Betriebs unter strengen Auflagen. Dazu gehörten auch personelle Veränderungen und die Sachkunde des Personals.

