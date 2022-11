Probleme im Mobilfunk bei O2 - Störung behoben Stand: 18.11.2022 06:24 Uhr Im gesamten Bundesgebiet hat es am Donnerstagnachmittag erhebliche Telefonstörungen gegeben, betroffen war vor allem das Mobilfunknetz von O2. Zwischenzeitlich hatte die Hamburger Polizei gewarnt, dass die Notfall-Nummern ausgefallen seien.

Am Abend stellten Feuerwehr und Polizei klar, dass 110 und 112 in der Hansestadt durchgängig erreichbar gewesen seien. Auch in Schleswig-Holstein bestätigten mehrere Leitstellen auf Nachfrage, dass die Notrufnummern erreichbar seien. Probleme mit den Notrufen waren zunächst auch aus Bremen und Oldenburg gemeldet worden. In Hamburg hob das Lagezentrum seine amtliche Gefahrenmitteilung am späten Abend auf: "Aktuell sind keine Telefonstörungen bekannt", hieß es. Auch andernorts entspannte sich die Lage.

Hamburger Polizei erhöhte Präsenz auf der Straße

In Hamburg konnten mehrere Wachen von Feuerwehr und Polizei nicht mehr telefonieren. Die Kommunikation lief zeitweise nur noch über den Funk. Die Polizei schickte deutlich mehr Streifen auf die Straße - als Ansprechpartner für in Not geratene Menschen. Außerdem sollten die Bürgerinnen und Bürger in dringenden Notfällen auf die nächstgelegene Wache kommen. Die Innenbehörde riet dazu, andere Telefone oder die Notruf-App Nora zu nutzen.

Leichte Einschränkungen bei Vodafone - Telekom störungsfrei

Die Probleme im Mobilfunknetz von O2 betrafen offenbar große Teile des Bundesgebiets. Die Behörden in Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hatten am Nachmittag verstärkt Hinweise bekommen, dass der Notruf nicht zu erreichen sei. In NRW hielten die Störungen am späten Abend noch an.

Ein Vodafone-Sprecher sagte, im eigenen Netz gebe es nur leichte Einschränkungen bei der LTE-Telefonie. Die Deutsche Telekom stellte klar, dass ihr Netz störungsfrei funktionierte. Auf dem Portal allestoerungen.de gab es am Donnerstagnachmittag rund 19.500 Wortmeldungen von Handynutzern und -nutzerinnen, die über Probleme im O2-Netz berichteten.

O2: Netze am Abend stabilisiert

Grund für die Einschränkungen bei der mobilen O2-Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server gewesen, teilte das Unternehmen mit. Ein Großteil der Telefonate habe aber über andere Server übermittelt werden können. Am Abend sagte ein O2-Sprecher, die Techniker hätten das Netz stabilisiert und die Verfügbarkeit bis auf wenige Nacharbeiten wiederhergestellt. Die Störung sei "nahezu vollständig behoben". Anrufe mit Apps wie WhatsApp waren über O2-Datenübertragungsserver durchgängig möglich gewesen.

