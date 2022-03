Popstar Zoe Wees singt an ihrer alten Schule für den Frieden

Stand: 25.03.2022 14:39 Uhr

In Hamburg-Dulsberg hat sie ihren Schulabschluss gemacht, inzwischen ist sie als Popstar weltweit unterwegs: Zoe Wees ist für ein Friedenskonzert am Freitag an ihre alte Schule zurückgekehrt.