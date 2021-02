Polizist bei Einsatz getötet - Beamte sagen aus Stand: 23.02.2021 17:08 Uhr Im Prozess um den Tod eines Hamburger Polizisten bei einer Verhaftung in Lurup vor einem Jahr haben am Dienstag zwei beteiligte Beamte ausgesagt. Demnach hat offenbar ein Polizeifehler zu der Flucht des Täters und dem tödlichen Unfall geführt.

Es war ein fatales Missverständnis, das ist an diesem Prozesstag deutlich geworden. Denn eigentlich hatten die an dem Einsatz beteiligten Polizisten aus Hamburg und Itzehoe einen ganz anderen Plan: Sie wollten den per Haftbefehl gesuchten Mann, den jetzt Angeklagten, unter einem Vorwand nach Lurup locken wollen und ihn dann in einem günstigen Moment festnehmen. Auf keinen Fall in seinem Auto, hieß es vorher noch. Doch dann passierte genau das: Ein Itzehoer Polizist sprang unabgesprochen ins Auto des Gesuchten, um ihn rauszuzerren. Der gab Gas und krachte frontal in den Wagen eines Zielfahnders.

"Alles schiefgegangen"

Aber warum nur hat der Polizist das getan? "Mein Kollege hat etwas zu mir gesagt und ich habe verstanden: 'Du gehst rein'," sagte der Beamte vor dem Landgericht. "Da bin ich gesprungen." Sein Itzehoer Kollege sagte aus, er sei von der Aktion völlig überrumpelt worden. "Es war wie im Film," sagte er. Und er ergänzte: "Das ist alles schiefgegangen." Der Zielfahnder, in dessen Auto der Angeklagte gekracht war, starb eine Woche später im Krankenhaus.

AUDIO: Prozess um tödliche Verhaftung entlarvt Polizeifehler (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.02.2021 | 17:00 Uhr