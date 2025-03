Stand: 14.03.2025 17:00 Uhr Polizei sucht Zeugen nach möglicher versuchter Entführung

Die Hamburger Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen nach einem mutmaßlichen Entführungsversuch. Am Mittwoch soll an der Hammer Straße ein zehnjähriges Mädchen von einem Mann in einen dunklen Kleintransporter gezerrt worden sein. Nach wenigen Metern konnte sich das Kind laut Polizei bei einem kurzen Halt selbst befreien und aus dem Auto springen. Der dunkel gekleidete und maskierte Mann soll dann Richtung Horner Kreisel geflüchtet sein. Das Mädchen blieb unverletzt. Die Polizei fahndete im Umfeld nach dem Täter, sie konnten aber niemanden finden.

